Mare atenție la aceste alimente

În cazul diabetului, alimentația joacă un rol esențial. Medicii subliniază că tratamentele medicamentoase pot fi eficiente doar dacă sunt însoțite de un regim alimentar strict, bazat pe alimente cu indice glicemic scăzut. Însă, potrivit specialistului în nutriție Steve Bennet, autorul volumului „Toleranța la zahăr”, numeroase produse aparent inofensive pot provoca o creștere bruscă a nivelului de glucoză din sânge.

„Întregul volum de sânge al unei persoane — aproximativ cinci litri — ar trebui să conțină doar o linguriță de zahăr. Orice depășire a acestui echilibru pune presiune pe organism”, explică Bennet.

Cerealele de la micul dejun, printre cele mai înșelătoare alimente

Un exemplu frecvent întâlnit sunt cerealele pentru micul dejun, promovate adesea ca fiind o alegere sănătoasă. În realitate, multe dintre ele conțin cantități uriașe de zahăr adăugat. Un singur bol de cereale cu lapte poate echivala, din punct de vedere glicemic, cu opt lingurițe de zahăr, avertizează expertul.

De asemenea, orezul – indiferent dacă este alb, brun sau basmati – are un impact semnificativ asupra glicemiei și ar trebui consumat cu moderație sau evitat complet în cazul persoanelor cu diabet.

Cartofii și fructele tropicale, alte surse ascunse de zahăr

Un alt aliment frecvent consumat, dar periculos pentru diabetici, este cartoful, care se transformă rapid în glucoză în organism. Chiar și metodele de preparare mai „ușoare”, cum ar fi fierberea sau coacerea, nu reduc suficient impactul asupra glicemiei.

Surprinzător pentru mulți, și fructele tropicale pot deveni o problemă. Bananele, mango-ul sau ananasul au un conținut ridicat de zaharuri naturale, care, deși provin din surse vegetale, pot destabiliza nivelul de glucoză din sânge dacă sunt consumate frecvent.

Concluzie: citirea etichetelor face diferența

Nutriționiștii recomandă verificarea atentă a etichetelor produselor și alegerea alimentelor integrale, cu puțin zahăr adăugat.

O dietă bazată pe legume, proteine slabe și carbohidrați complecși ajută la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și previne complicațiile pe termen lung.