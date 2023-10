Dacă dorești să înlocuiești carnea din alimentație, pe piață există și înlocuitori de carne vegani, pe care îi cumperi ca atare – deși acolo trebuie un pic de atenție la ce alegi, ca să nu conțină aditivi nocivi –, iar în propria cămară există leguminoase din care poți face face chiftele, burgeri sau perișoare, scrie clickpentrufemei.ro.

Leguminoasele sunt excelente pentru a le folosi drept înlocuitori de carne: nu doar că au proteine, precum carnea, dar sunt bogate și în fibre, care susțin digestia sănătoasă, și în antioxidanți, care au efect protector, scăzând riscul de boli cardiovasculare și de cancere. Leguminoasele cuprind toate tipurile de fasole (albă, roșie, Adzuki etc.), precum și mazărea, năutul, lintea și boabele de soia. Interesant este că și arahidele sunt clasificate tot drept leguminoase.

Cum consumi leguminoasele

Când le folosești ca înlocuitor de carne, leguminoasele au nevoie să fie bine fierte și combinate cu condimente și ierburi – usturoi, ceapă, boia afumată, cimbru, mărar etc. – pentru a te duce cu gândul la preparatele din carne. Pentru a lega compoziția de burgeri, chiftele, perișoare, cârnați sau mici vegetali, este important să pui ori făină, ori pesmet, ori fulgi de ovăz măcinați sau o combinație între acestea, dacă vrei ca preparatul să fie vegan. Dacă este vegetarian, atunci poți pune, pe lângă acestea, și un ou.

Pentru a obține o textură ca de carne mai poți adăuga în aceste preparate și ciuperci pleurotus tăiate fâșii și rumenite în prealabil în tigaie până le dispare lichidul din ele – fără ulei, eventual cu puțin sos de soia. Atenție când prăjești înlocuitorii de carne preparați din leguminoase: aceștia nu trebuie prăjiți în baie de ulei, cum ai face cu produsele din carne, pentru că își vor pierde consistența și se vor desface în bucăți; pune doar trei-patru linguri de ulei pe fundul tigăii, scrie clickpentrufemei.ro.

ALIMENTE CU CARE POȚI ÎNLOCUI CARNEA

Ciupercile, înlocuitor sănătos pentru carne. Sunt cele mai cunoscute înlocuitoare ale cărnii, fiind totodată foarte gustoase și sățioase, aroma lor depășind de multe ori savoarea produselor din carne. Se pot prepara la grătar, pane, în soteuri, în supe sau sub formă de salată. Ciupercile au în conținut fier, seleniu, cupru, au valoare nutritivă mare și sunt sărace în calorii. De exemplu, o porție medie de ciuperci conține doar 20 de calorii, potrivit kfetele.ro.

Soia. Proteina din această plantă este bogată în vitamine, minerale și aminoacizi esențiali și are un conținut scăzut de carbohidrați și de grăsimi, fapt care influențează în mod pozitiv sănătatea noastră. Conform specialiștilor, consumul de soia scade nivelul colesterolul, ținând la distanță bolile de inimă și cancerul.

Tofu. Este un înlocuitor de succes pentru carne. Tofu este un produs cu proprietăți terapeutice, care se obține dintr-un amestec de soia, apă și un agent de coagulare foarte bogat în proteine și aminoacizi. Are efect antioxidant și poate înlocui cu succes carnea în perioadele de post. Se poate consuma în stare proaspătă sau în combinație cu pizza, paste sau omlete.

Seitanul. Este înlocuitorul perfect pentru produsele din carne. Acesta se prepară din două ingrediente și anume, făină albă sau integrală și apă. Este foarte bogat în proteine, gluten și se prepară sub formă de cocă, la care se adaugă condimentele preferate. Se folosește pentru diverse feluri de mâncare, ca de exemplu supele, pastele, tocănița, orezul sau salatele.

Fasolea. Este un aliment gustos, o alternativă pentru preparatele din carne. Este un aliment care conține o proteină vegetală de calitate, vitamine si minerale. Poate fi folosită pentru prepararea unor feluri de mâncare mai sofisticate, cum ar fi burgerii, pateurile vegetale sau plăcintele.

Broccoli și spanac. Aceste legume conțin 2-3 grame de proteine la o cantitate de 100 de grame. Spanacul este alcătuit în proporție de 50% din proteine.

Iaurtul organic cu fructe. Are o istorie de peste 4.500 de ani și ține locul unei o gustări delicioase. Este bogat în calciu și proteine.

Quinoa, supranumită „Mama cerealelor din Anzi”, are un gust asemănător cu al alunelor și aduce toate proteinele de care are nevoie organismul nostru. Quinoa poate fi consumată sub formă de salată, alături de paste sau de legume.

Burgerul vegetal. Cei care adoră mâncarea de tip fast-food, pot înlocui vestiții hamburgeri din carne, cu gustul delicios al unui hamburger vegetal. Rețetele pentru aceste delicatese sunt pe bază de soia sau legume organice.

Burger de fasole roșie

Ingrediente:

250 g de boabe fierte de fasole roșie

½ de ceapă mică, tocată

2 căței de usturoi mari, zdrobiți

3 linguri de pesmet (sau fulgi de ovăz măcinați)

2 linguri de ulei de măsline

½ linguriță de boia de ardei afumată

1 lingură de sos barbeque

sare și piper după gust

chifle de burger

rondele de legume proaspete și murate (roșii, castraveți murați, ceapă etc.)

sosuri după preferințe (ketchup, maioneză, muștar etc.)

Mod de preparare:

- Pune boabele de fasole roșie într-un farfurie adâncă și zdrobește-le cu ajutorul unei furculițe; nu trebuie să iasă o pastă perfectă, dimpotrivă, e bine să rămână grosieră.

- Pune fasolea pisată într-un bol cu ceapa tocată, usturoiul zdrobit, pesmetul, uleiul de măsline, boiaua afumată și sosul barbeque și amestecă bine.

- Condimentează compoziția cu sare și piper după gust și mai amestecă puțin pentru a le integra.

- Formează apoi chiftelele în formă de burger și pune-le pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Dacă ți se pare compoziția prea uscată, adaugă foarte puțină apă. Dacă este prea umedă, mai pune puțină făină.

- După ce ai format burgerii, lasă tava la frigider 30 de minute pentru ca aceștia să se întărească puțin.

- Dacă tava nu încape în frigider, atunci pune la rece doar hârtia de copt cu burgerii pe ea.

- La finalul celor 30 de minute, încinge o tigaie antiaderentă la foc mediu spre mic și adaugă puțin ulei de măsline pe fundul tigăii.

- Gătește burgerii în tigaie timp de aproximativ patru-cinci minute pe fiecare parte sau până când devin aurii și se formează o crustă crocantă la exterior.

- În timp ce burgerii se gătesc, taie chiflele în jumătate și, dacă vrei, rumenește-le ușor într-o tigaie uscată sau în cuptor.

- Apoi, asamblează burgerii: unge fiecare jumătate de chiflă cu sosurile preferate, iar între felii așază câte un burger cu felii de legume proaspete și murate, potrivit clickpentrufemei.ro.