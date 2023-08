Unii bărbați știu exact ce gen de parteneră își doresc încă de la o vârstă fragedă. În schimb, alții au trecut prin diverse experiențe neplăcute care i-au făcut să tot aștepte persoana potrivită sau, pur și simplu, și-au dorit să se distreze mai mult înainte de a se așeza la casa lor, potrivit Eva.ro.

Iată care sunt zodiile de bărbați care se însoară târziu în viață:

Berbec

Berbecul este genul de persoană care se lasă dus de val atunci când vine vorba de relații. Se bucură de fiecare clipă la maximum înainte ca vraja iubirii să dispară.



Dar, pe măsură ce îmbătrânește, începe să fie mai atent. În loc să sară în relații pentru că este entuziasmat de cineva, începe să se întrebe dacă acea persoană este cu adevărat demnă de el.

Este încă spontan, dar mai atent. Nu va mai acționa impulsiv și nu va mai sfârși regretând.



Se gândește mai mult la deciziile sale, mai ales când vine vorba de căsătorie, astfel încât să nu ajungă din nou să aleagă cu persoana greșită.



Cel mai probabil se va însura în jurul vârstei de 37 de ani.

Gemeni

În tinerețe, bărbatul Gemeni nu este foarte sigur ce caută. Încearcă să-și dea seama pe măsură ce timpul trece. Când este mai în vârstă, are o idee mai clară despre cum va arăta sufletul său pereche.



Încă are mintea și inima deschise, dar știe clar ce merită și are nevoie. Nu își va pierde timpul cu oameni care seamănă cu fostele lui, care în mod clar nu se potrivesc cu el.



Când îți dă seama ce caută într-o relație, când va înțelege de ce are nevoie pentru a se simți confortabil și în siguranță, atunci se va așeza la casa lui.

Probabil acest lucru se va întâmpla în jurul vârstei de 43 de ani.

Scorpion

Din moment ce este atât de pesimist, cel mai probabil Scorpionul și-a petrecut mult timp din viață excluzând oameni pe baza lucrurilor care nu i-au plăcut la ei.



Dar odată ce îmbărânește, acest nativ știe ce calități își dorește de la partenera lui.



În loc să mai caute motive de a refuza pe cineva și pentru a-și proteja inima, aruncă o privire sinceră asupra personalității sale pentru a vedea gradul de compatibilitate.



Din moment ce se cunoaște atât de bine acum, îi este mai ușor să își dea seama cu cine se potrivește și cu cine nu.



Asta nu înseamnă că va alege din prima persoana respectivă, însă știe să aleagă mai bine cine merită sau nu inima sa.

Cel mai probabil se va căsători la vârsta de 35 de ani.

Pești

În viața bărbatului din zodia Pești a existat o perioadă în care nu a pus la îndoială dacă cineva se potrivește cu el sau nu.



Dacă cineva a vrut să se întâlnească cu el, atunci el a vrut să se întâlnească cu acea persoană. La urma urmei, este un romantic incurabil. Îi place ideea de iubire.



Dacă cineva a fost dispus să îi ofere inima, atunci ai acceptat-o fără doar și poate.



Dar, pe măsură ce a îmbătrânit, începe să fie mai selectiv cu timpul și dragostea lui. Nu se va mulțumi cu cineva care îl mai place mai mult decât îi place.



Vrea să simtă acea scânteie pentru a se așeza la casa lui, altfel nu va face pasul cel mare.

Cel mai probabil se va căsători la vârsta de 32 de ani.