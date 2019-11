19 noiembrie, Ziua internaţională a bărbaţilor

Ziua internaţională a bărbaţilor, sărbătorită la data de 19 noiembrie, a crescut de la un an la altul în amploare, ajungând, în prezent, să fie marcată în peste 80 de state ale lumii.

Desfăşurată anul acesta sub genericul ''Making a Difference for Men and Boys'', Ziua internaţională a bărbaţilor îşi propune să sprijine fiecare persoană în parte, dar şi familiile, comunităţile religioase, organizaţiile guvernamentale sau non-guvernamentale să influenţeze pozitiv vieţile bărbaţilor şi băieţilor din societate, promovând, totodată, necesitatea de a-i valoriza pe aceştia, precum şi sănătatea şi bunăstarea lor, se arată pe site-ul dedicat acestei zile, www.internationalmensday.com.

În prezent, bărbaţii se confruntă cu o serie de provocări, îndeosebi în ceea ce priveşte sănătatea. Studiile recente arată că: rata de suicid în rândul bărbaţilor este de trei ori mai mare decât în cazul femeilor; 1 din 3 bărbaţi a fost victima violenţei domestice; bărbaţi mor cu 4-5 ani, în medie, mai devreme decât femeile; riscul de cancer pulmonar sau de boli cardiovasculare este de aproape două ori mai mare la bărbaţi decât la femei.

Această zi promovează modelele masculine pozitive, bărbaţii care, prin puterea exemplului, influenţează în bine atât dezvoltarea întregii societăţi cât mai ales pe cea a băieţilor cărora le sunt mentori, arătându-le acestora care sunt adevăratele valori, caracterul şi responsabilităţile unui bărbat.

Ziua internaţională a bărbaţilor precede Ziua universală a copiilor, celebrată la 20 noiembrie, formând astfel o perioadă de 48 de ore de sărbătoare pentru bărbaţi şi copii şi pentru relaţia specială pe care aceştia o împărtăşesc. Dr Jerome Teelucksingh, din Trinidad & Tobago, fondatorul acestei zile, spunea că ''marcarea Zilei internaţionale a bărbaţilor face parte dintr-o revoluţie globală a iubirii'', fiind marcată de oameni din toate categoriile sociale, care depun eforturi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor.

Încă din 1999, Ziua internaţională a bărbaţilor este sărbătorită printr-o multitudine de manifestări, de la seminarii publice, forumuri, conferinţe, festivaluri sau strângeri de fonduri în scopuri caritabile, la activităţi şcolare sau discursuri în Parlament, slujbe religioase sau acordare de premii. Este, de asemenea, o ocazie potrivită pentru a le mulţumi celor ce-şi dedică viaţa în sprijinul comunităţii, fie ei poliţişti, pompieri, militari, personal sanitar, preoţi sau formatori de opinie. Nu în ultimul rând, această zi este sărbătorită în mijlocul familiei, alături de toţi cei dragi.

Potrivit site-ului menţionat anterior, încă din anii '60 mai mulţi bărbaţi au încercat să marcheze o astfel de zi în luna februarie, pentru a fi aproape de 8 martie, zi dedicată femeilor. Mai recent, au existat încercări de a institui această zi, la nivel naţional, în mai multe state, precum Canada, Franţa, SUA, Columbia, Rusia, Canada, China, în speranţa ca şi alte ţări să le urmeze exemplul. În anul 1994, mai multe organizaţii din Statele Unite, din Europa şi din Australia au marcat această zi tot în februarie, la iniţiativa profesorului Thomas Oaster, de la Universitatea din Missouri, dar anul următor evenimentul nu a mai avut acelaşi succes, iar Oaster a renunţat să se mai ocupe de organizarea lui. Treptat, mai multe state au renunţat la marcarea acestei zile, cu excepţia Asociaţiei Malteze pentru Drepturile Bărbaţilor, care a continuat să o celebreze. În 1999, Trinidad şi Tobago au marcat această zi la o altă dată, respectiv la 19 noiembrie, bucurându-se de succes în ţările din zona Caraibilor. Prin urmare, în 2009, Comitetul Asociaţiei Malteze pentru Drepturile Bărbaţilor a votat schimbarea datei, urmând ca ziua dedicată bărbaţilor să fie sărbătorită la 19 noiembrie, aliniindu-se, astfel, cu celelalte ţări care începuseră să o celebreze la această dată.

În România, la 3 februarie 2016, Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat un proiect de lege pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului, ţara noastră aliniindu-se şi ea acestei sărbători internaţionale. Potrivit raportului Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, ''propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului, având drept scop eliminarea discriminării dintre femei şi bărbaţi şi creşterea gradului de conştientizare privind concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională. Sărbătorirea zilei femeii şi a zilei bărbatului este un prilej pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre sexe, de a evidenţia realizările şi contribuţiile lor la comunitate, familie, căsătorie şi prezentarea unor modele de urmat'', se arată în raportul postat pe site-ul www.cdep.ro.

Proiectul de lege fusese respins de Senat, dar Camera Deputaţilor este for decizional. Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului a fost promulgată de preşedintele României, Klaus Iohannis, la 3 martie 2016, şi publicată în Monitorul Oficial la 7 martie 2016.