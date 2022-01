Pe numele bărbatului, în vârstă de 21 de ani, a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evadare şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.



"La data de 10 ianuarie a.c., în jurul orei 00.35, poliţişti din cadrul Secţiei 4 Rurală Medgidia au identificat un bărbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism pe strada Spicului din localitatea Cobadin, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Constanţa.



Conform sursei citate, din cercetările efectuate a reieşit că persoana în cauză are, pe numele său, o sentinţă emisă de către Judecătoria Constanţa, prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu pentru perioada în curs.