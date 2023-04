Într-o intervenție la Realitatea Plus, Adrian Cuculis a afirmat că stilul de a înțepa victima, cu un cuțit, în zona dorsală, este specific cuiva care are legătură cu lumea pușcăriilor.

"Modul în care s-a produs atacul mă face să cred că este vorba de un fost deținut. Gestul de a înjunghia pe cineva în zona dorsală este cunoscut și are semnificația unui avertisment, <<vezi că data viitoare o pățești>>. Dacă nu este vorba de un fost deținut, de o persoană care are experiența închisorii, atunci a doua variantă ar fi că are legături cu lumea interlopă. Fie că face parte din această, fie că a fost pus să execute ordinele altcuiva, care urmărea să se răzbune pe patronul clubului. (...) Cred că ne vom lămuri repede dacă așa stau lucrurile, pentru că sunt convins că agresorul va fi prins curând, fiindcă este foarte greu să dispară în condițiile în care există atâtea imagini din camerele de supraveghere," a declarat Cuculis.

Într-un interviu în exclusivitate la Realitatea Plus, Jean Sasu, patronul clubului Nuba, a afirmat că atacatorul l-ar fi urmărit în ultimele câteva zile: ar fi venit periodic în cafenea și ar fi făcut filmulețe cu telefonul în local. După atac, agresorul a fugit și încă nu a fost găsit de polițiști.