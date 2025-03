Aproximativ aceeasi situatie ste intalnita si la alte cinci structuri teritoriale ale DNA, unde numarul rechizitoriilor de anul trecut este sub 10. Este vorba despre DNA Alba Iulia – 8 rechizitorii intocmite in 2024, DNA Ploiesti – 8 rechizitorii intocmite in 2024, DNA Brasov – 9 rechizitorii intocmite in 2024, DNA Craiova – 9 rechizitorii intocmite in 2024 si DNA Pitesti – 9 rechizitorii intocmite in 2024.

In schimb, cele mai multe rechizitorii au fost facute la DNA Targu Mures (33), DNA Iasi (31), DNA Cluj (29) si DNA Bacau (29), scrie luju.ro.

Iata cum arata clasamentul structurilor teritoriale ala DNA din punct de vedere al rechizitoriilor pe anul 2024:

1. DNA Targu Mures (33 rechizitorii)

2. DNA Iasi (31 rechizitorii)

3. DNA Cluj (29 rechizitorii)

4. DNA Bacau (29 rechizitorii)

5. DNA Timisoara (28 rechizitorii)

6. DNA Suceava (27 rechizitorii)

7. DNA Galati (24 rechizitorii)

8. DNA Oradea (17 rechizitorii)

9. DNA Brasov (9 rechizitorii)

10. DNA Craiova (9 rechizitorii)

11. DNA Pitesti (9 rechizitorii)

12. DNA Alba Iulia (8 rechizitorii)

13. DNA Ploiesti (8 rechizitorii)

14. DNA Constanta (7 rechizitorii)