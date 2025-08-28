Unanimitatea anunțată de CSM, joi, este una la nivel național: începând cu PICCJ, continuând cu DNA și DIICOT și mergând până la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, scrie Luju.

Comunicatul CSM:

„Serviciul de Informare Publică, Relații cu Mass Media și Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este împuternicit să aducă la cunoștința publicului informarea privind Adunările generale ale parchetelor, convocate de Consiliul Superior al Magistraturii și desfășurate în perioada 26–27 august 2025:

Răspunzând convocării Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la datele de 26, respectiv 27.08.2025, au avut loc Adunările generale ale procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

La aceleași date, respectiv 26 și 27 august 2025, s-au desfășurat adunări generale la nivelul unităților de parchet din cadrul Ministerului Public. Hotărârile Adunărilor generale ale procurorilor – 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii – au decis adoptarea acelorași forme de protest ca cele ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Colectivele de procurori, în unanimitate, au decis adoptarea următoarelor forme de protest:

a. Suspendarea activității, urmând a fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent (cauzele în care se impune luarea măsurilor arestării preventive sau a arestului la domiciliu, punerea în executare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare, cauzele cu inculpați față de care au fost dispuse măsuri preventive, cauzele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de către organele de poliție) și alte situații operative care nu suportă amânare;

b. Suspendarea activității de relații cu publicul și primire în audiență;

c. Susținerea formelor de protest ce vor fi adoptate de către instanțele judecătorești.

De asemenea, s-a luat hotărârea transmiterii către executiv a unui punct de vedere referitor la poziția Secției de procurori și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la proiectul de act normativ privind pensiile de serviciu ale magistraților.”

Blocajul vine în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a recuoscut că dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Bolojan aminteşte că şi în alte domenii există pensionări rapide şi ”dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu”, premierul susţinând că modificările din Justiţie trebuie să fie extinse şi la celelalte sisteme unde sunt astfel de inechităţi.