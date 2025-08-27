PLUS
Primarul șpăgar de la Mangalia, arestat preventiv pentru 30 de zile - SURSE. Acuzațiile: mită de aproape 650.000 de euro, terenuri și haine de lux

Edilul urmează să fie condus în arestul IPJ Constanța. (foto: Sea Press)
Edilul urmează să fie condus în arestul IPJ Constanța. (foto: Sea Press)

Curtea de Apel Constanța a dat undă verde arestării preventive a primarului Mangaliei, Cristian Radu, pentru 30 de zile, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Instanța superioară a admis contestația DNA depusă împotriva deciziei judecătorilor Tribunalului privind măsura controlului judiciar, în dosarul în care edilul este acuzat de fapte de corupție..

Procurorii DNA Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva primarului Radu Cristian, acuzat de cinci infracțiuni de luare de mită și o infracțiune de spălare a banilor.

În perioada 2020–2025, acesta ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, peste 645.000 de euro pentru eliberarea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de consiliu și favorizarea unor persoane în legătură cu activitatea Primăriei. O parte din sume ar fi fost disimulată prin achiziția hotelului Topaz, scrie presa locală.

Edilul-șef a fost prezent și marți, 26 august a.c., la instanță, însă din cauză că nu a fost reprezentat de avocata sa, a solicitat amânarea judecării contestațiilor pentru miercuri, 27 august.

Primarul Cristian Radu va fi dus în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

EDILUL, ABONAT LA ȘPĂGI. DIN BANII PRIMIȚI ȘI-A CUMPĂRAT HOTEL

Procurorii DNA  - Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 21 august 2025.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
 
„În perioada 2020 - 2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins și primit, atât direct cât și printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar.
 
Astfel, în schimbul sumelor de bani menționate anterior, inculpatul Radu Cristian ar fi întreprins următoarele:
 
- în perioada 2022 – 2024, ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma de bani menționată anterior ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux;
- în cursul anului 2020, ar fi pretins suma de 70.000 de euro din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și ulterior o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe P+12 în stațiunea Neptun;
- în cursul anului 2023, ar fi pretins și ar fi primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia;

- în cursul anului 2023, ar fi pretins suma de 50.000 de euro din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în stațiunea Neptun;
- în cursul lunilor ianuarie-februarie 2025, ar fi pretins și ar fi primit suma de 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta din urmă să obțină de la Primăria municipiului Mangalia un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire pentru un imobil situat în stațiunea Saturn.

Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora.
 
Inculpatului Radu Cristian i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, se arată în comunicatul emis de DNA.

Primarul șpăgar din Mangalia a fost reținut. Ar fi primit 645.000 de euro, în ultimii cinci ani

 
 

 

 

Guvernul, sub lupa agenției care decide ratingul de țară. Foto: Facebook
Guvernul, sub lupa agenției care decide ratingul de țară. Bolojan, întrevedere cu reprezentanții Moody's ca să explice echilibrarea bugetului
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody\"s, în contextul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.
Valentin Naumescu a avut o serie de poziționări controversate (captură TVR Cluj)
O nouă surprinză pe lista scurtă pentru șefia SRI. Cine este Valentin Naumescu, omul pe care Nicușor Dan l-ar dori în fruntea serviciilor - SURSE
Controversă uriașă legată de viitorul nume de la vârful serviciilor secrete! Potrivit unor surse Realitatea Plus, soroșistul Valentin Naumescu ar putea fi propunerea lui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului Român de Informații. Vehiculate au fost și numele lui Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică sau Mircea Abrudean. De ei se leagă mai multe controverse. Zbârcea se prezintă drept suveranist, dar a luptat ca avocat împotriva statului român și a avut un rol-cheie în privatizările în masă, în timp ce Vlădică a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump. Serviciul Român de Informații nu mai are conducere civilă de mai bine de doi ani.
Lider PSD: ”Miniștrii USR și-au pus oamenii la șefia companiilor de stat”
Lider PSD: ”Miniștrii USR și-au pus oamenii la șefia companiilor de stat”
Ipocrizia reziștilor este scoală la iveală, după ce au ajuns la ciolanul puterii. Senatorul PSD Daniel Zamfir dezvăluie faptul că USR-iștii își pun oamenii în funcții cheie, deși în spațiul public susțin că sunt împotriva sinecuriștilor. 
Zilele lui Bolojan în fruntea Guvernului sunt numărate
Zilele lui Bolojan în fruntea Guvernului sunt numărate, AUR pregătește moțiunea. Piperea: ”Va fi nevoit să demisioneze în septembrie”
Ilie Bolojan ar putea pleca de la putere chiar de luna viitoare! Ipoteza-șoc a fost lansată în spațiul public de către europarlamentarul Gheorghe Piperea, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Actualul Guvern nu face decât să ia de la săraci și să dea bogaților, a transmis politicianul. 

Foto/Arhivă/Inquam
DNA susține protestul magistraților, dat nu își suspendă activitatea
Direcția Națională Anticorupție (DNA) anunță că susține protestul magistraților de la mai mute instanțe și parchete din țară, dar a ales să nu își suspende activitatea.
Economistul unei companii deţinute de Complexul Energetic Oltenia, acuzat că a delapidat peste 300.000 de lei
Economistul unei companii deţinute de Complexul Energetic Oltenia, acuzat că a delapidat peste 300.000 de lei
Un bărbat care deţine funcţia de economist în cadrul companiei Medserv Min, unde acţionar majoritar este Complexul Energetic Oltenia, a fost reţinut sub acuzaţia de delapidare, fiind suspectat că a transferat peste 300.000 de lei din banii societăţii în conturile unor apropiaţi de-ai săi. Compania Medserv Min, la care Complexul Energetic Oltenia deţine peste 98% din acţiuni, prestează activităţi medicale.
Polițist anchetat de superiori, după ce și-a bătut crunt iubita. Tânăra a refuzat ca bărbatul să fie monitorizat
Polițist anchetat de superiori, după ce și-a bătut crunt iubita. Tânăra a refuzat ca bărbatul să fie monitorizat
Un poliţist din Mureş este anchetat pentru violenţă domestică după ce şi-ar fi bătut de mai multe ori iubita cu care spunea că vrea să se căsătorească. Fata, în vârstă de 18 ani a făcut plângere, iar superiorii poliţistului au inceput verificările. 
Tânărul care a ucis o fată de 14 ani în Grădina Botanică din Craiova, condamnat la 15 ani de detenție
Instanțele din țară, BLOCATE din cauza măsurilor Guvernului Bolojan
Toate instanțele din țară ar urma să fie blocate din cauza măsurilor luate de Guvernul Bolojan. Este avertismentul lansat de magistrații care se opun pachetului 2 de măsuri. Judecătorii de la instanțele din Capitală au început rând pe rând să își suspende ședințele in instanta. Totul după ce coaliția a decis că aceștia vor avea o perioadă de tranziție de 10 ani până când vârsta de pensionare va crește la 65 de ani. 
