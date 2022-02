Potrivit unui comunicat al DNA, transmis miercuri AGERPRES, procurorii anticorupţie de la Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de deţinere în alta cauză, a lui Gheorghe Percea, la data faptei primarul localităţii Ciclova Română, judeţul Caraş-Severin, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de instigare, în forma participaţiei improprii, la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.



Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în cursul anului 2015, în contextul solicitării unui sprijin financiar în cadrul submăsurii 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", Gheorghe Percea ar fi determinat şi ajutat două persoane să întocmească şi să depună, fără vinovăţie, la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale mai multe documente false (cereri de finanţare, contracte de concesiune etc.), demersuri în urma cărora acestea ar fi obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 271.440 lei.



Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauză cu suma menţionată, arată DNA.



Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Caraş Severin.

Percea fost condamnat definitiv în dosarul deschis de către DNA pentru fraudarea fondurilor APIA.

Sentința Curții de Apel Timișoara a fost mai blândă decât aceea a Tribunalului Caraș-Severin: Percea a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, față de 10 ani, cât primise în primă instanță.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara îl trimiseseră în judecată pe Gheorghe „Puiu” Percea pentru infracțiunile de „folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată (22 acte materiale)”, „complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată (19 acte materiale)”.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2012 – 2017, „Puiu” Percea, primarul localității Ciclova Română, județul Caraș-Severin, beneficiind de autoritatea și influența conferite de funcția publică deținută, a determinat patru persoane din localitate să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) cereri unice de plată pe suprafață, pentru a încasa subvenții în cadrul diferitelor scheme de plăți. În acest sens, mai multe contracte de concesiune au fost încheiate de persoanele respective cu primăria condusă de inculpatul Percea, pentru terenurile agricole care aparțineau Consiliului Local și Primăriei Ciclova Română.

În același context, pentru îndeplinirea condițiilor necesare aprobării cererilor unice de plată pe suprafață, trebuia ca solicitanții să facă dovada deținerii unui/unor efective de animale, „motiv pentru care inculpatul Percea Gheorghe a determinat aceleași persoane să încheie fictiv contracte de comodat, din care să rezulte (în mod nereal) că dețineau diverse efective de animale și adăposturi pentru acestea. Beneficiarul real al plăților efectuate de către A.P.I.A. a fost inculpatul Percea Gheorghe, care deținea și cardurile aferente conturilor bancare în care erau virate subvențiile de către A.P.I.A., în baza cererilor unice de plată pe suprafață. Prin aceste demersuri, inculpatul a beneficiat de subvenții acordate necuvenit de A.P.I.A. în cuantum total de 1.793.203 lei”, se arată în expunerea procurorilor DNA.

În aceeași perioadă, patru fermieri, „beneficiind de ajutorul inculpatului Percea Gheorghe”, au depus cu rea-credință la A.P.I.A. mai multe documente care conțineau mențiuni nereale, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.

Acționând în această manieră, cele patru persoane au beneficiat de fonduri nerambursabile în sumă totală de 3.072.055 lei.