"Nu mă interesează să candidez la vreo primărie de sector sau în special la Primăria Capitalei", a spus Cristian Popescu Piedone, la intrarea în sediul Poliției Bragadiru.

Întrebat dacă procurorii DNA ar putea să mai găseasacă indicii că ar fi anunțat și alte cunoștințe de eventuale controale, fostul director ANPC a declarat: "Lucrurile se vor vedea în timp. Mi-am susținut și în trecut și îmi susțin și acum nevinovăția. Cu siguranță acest dosar va ajunge pe masa judecătorilor la un moment dat și acolo se va da cu adevărat bătălia între adevăr și utopie."

Mai mult, întrebat de unde există interceptările, Piedone a replicat: "Ele există. Nu de unde sunt... Ele există."

Ulterior, la ieșirea de la poliție, a declarat că nu va candida nici la alegerile pentru Primăria Capitalei, nici pentru vreo primărie de sector.

Întrebat dacă va mai primi funcția de director ANPC înapoi dacă va fi găsit nevinovat, Piedone a replicat: "Nu cred în minuni, nu mă interesează aceste minuni. Am demonstrat ce am putut demonstra în funcția ANPC. Susțin ideea că am deranjat. E clar că acolo nu mă mai întorc. Cum e clar și acum că, la alegerile interimare, nu voi candida. Am spus asta demult. Poate nu am fost crezut. Nu voi candida nici în 2028. Asta nu înseamnă că voi sta și voi susține un candidat sau altul. Și asta este."

Cât despre viitor, fostul director al Autorității spune că intenționeză să și-l petreacă alături de nepoți. "Mă gândesc să-mi plimb nepoții", a spus Piedone.