În ziua de 25 mai a acestui an, imediat după miezul nopții, Secția 2 Poliție a fost sesizată prin apel 112 de către un barbat, cu privire la faptul că, in imobilul pe care il avea in ingrijire, au pătruns fără drept persoane necunoscute.

"Ajunși la fața locului, polițistii au luat legătura cu numiții Pascu Matei Vlad( fiul proprietarului imobilului) și cu apelantul, (îngrijitorul imobilului) care le-au comunicat că cele sesizate nu se confirmă, întrucât în urma verificărilor efectuate de către reclamanți până la sosirea polițiștilor nu a fost găsită nicio persoană străină în locuință.

Numitul Pascu Matei Vlad se afla în stare de ebrietate și era incoerent în vorbire și gesturi, povestind lucruri neadevarate.

Ulterior s-a luat legătura cu tatăl lui Pascu Matei Vlad, respectiv cu Pascu Mihai, acesta aducând la cunoștiință organelor de poliție faptul că fiul său este cunoscut ca și consumator de substante interzise și are episoade psihotice", a tranmis Poliția.