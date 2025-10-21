Mita, între 200 și 500 de euro

Potrivit Direcției Generale Anticorupție (DGA), ancheta a fost coordonată de ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Brașov, sub supravegherea procurorilor. Din probele adunate reiese că, în perioada august 2023 – iunie 2024, profesorul universitar ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a-i ajuta să promoveze examenele din timpul facultății și al programelor de masterat.

Sumele cerute variau între 200 și 300 de euro pentru examenele din timpul anului universitar, iar pentru lucrările de licență sau promovarea examenului final, mita urca la 400–500 de euro. În unele cazuri, plățile s-au făcut și în lei, la echivalentul acestor valori.

Influență și complicitate

Profesorul ar fi fost sprijinit de un fost coleg din mediul universitar, care, potrivit anchetatorilor, își trafica influența pentru a intermedia legătura dintre studenți și cadrul didactic activ. Printre cei care ar fi apelat la acest sistem se numără și angajați activi ai Ministerului Afacerilor Interne, care urmau cursuri universitare sau postuniversitare.

13 inculpați și bunuri puse sub sechestru

Pe lângă profesorul universitar și fostul cadru didactic, în dosar mai sunt inculpați și studenți cercetați pentru dare de mită, cumpărare de influență și trafic de influență. În timpul anchetei, doi dintre inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind ulterior plasați sub control judiciar.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii:

până la 43.500 de lei în cazul profesorului universitar;

până la 27.000 de lei în cazul fostului profesor.

Dosarul, pe masa judecătorilor

Rechizitoriul și dosarul complet al cauzei au fost înaintate Tribunalului Brașov, care urmează să analizeze probele și să stabilească dacă inculpații vor fi condamnați.

Dacă acuzațiile se confirmă, cazul ar putea deveni unul dintre cele mai grave exemple recente de corupție în mediul universitar, implicând nu doar cadre didactice, ci și persoane care activează în structurile statului.