Mai mult, una dintre fete a refuzat la un moment dat să mai meargă la școală din cauza acestei situații.

Pe măsură ce investigatia jurnalistică a avansat, au iesit la iveală și alte apucături dubioase ale celui care ar fi trebuit să fie un exemplu pentru elevii săi.

Se pare că profesorul Bleajă are aceste „plăceri” vinovate de mult timp, însă niciodată nu a fost cercetat, deoarece elevele preferau să ascundă derapaje, pentru că oricum nimeni nu le-ar fi luat în seamă și se temeau de repercursiuni, având în vedere că cel care le „mângâia” era o.persoana influentă.

De această dată, însă, situația a fost adusa în atenția conducerii scolii chiar de dirigintele copilei care, în mod inexplicabil, nu mai venea la cursuri.

Directorul unității de învățământ, Petru Peia, a confirmat pentru Investigatoria această situație și a anunțat că a fost demarată o anchetă internă. Imediat după ce acest incident a devenit public în rândul colegilor din unitatea de învățământ, profesorul politician și-a dat demisia. De la școală, nu din funcția de consilier județean, unde decide în continuare, prin vot, ce e bine și ce nu este bine pentru județ, atunci când vine vorba de proiecte.

„Există niște suspiciuni legate de un comportament nepotrivit, el spune că a fost vorba de un sărut părintesc, însă copilul a simțit altceva. Dar trebuie stabilit dacă s-a depășit vreo linie. Este doar părintească sau mai mult? Eu, ca și conducător de unitate, am demarat această anchetă, cercetare disciplinară și așteptăm să vedem ce s-a întâmplat exact acolo. Vorbim despre mai mulți elevi, el este apropiat de copii, i-a luat pe mai mulți în brațe, deci el ia în brațe și copiii, are un comportament mai apropiat, nu știu ce să spun… Câteodată această apropiere e bună, câteodată e rea… Dacă a fost mai mult sau nu, v-am spus, eu nu pot să știu. Așteptăm răspunsul comisiei, să luăm declarațiile firești și să se vadă. Da, este adevărat că domnul profesor și-a prezentat demisia, motivând că are probleme de familie și probleme personale„, a declarat directorul școlii din Zimnicea.

Bleajă, reținut pentru 24 de ore

În urma articolelor cu privire la comportamentul inadecvat al lui Cornel Bleajă, consilier județean și profesor de fizică la o școală din orașul Zimnicea, Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman a decis să se auto-sesizeze și a demarat cercetările. În urma acestora, Cornel Bleajă a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței cu propunere de menținere a măsurii privative de libertate.

Acuzația oficială formulată de polițiști împotriva lui Cornel Bleajă este aceea de agresiune sexuală, ceea ce confirmă faptul că spusele elevelor sale sunt susținute de adevăr. Amintim că întregul caz a ieșit în lumina reflectoarelor, după ce publicația noastră a prezentat în exclusivitate situația unor eleve ale profesorului de fizică, eleve care s-au plâns că acesta le-ar atinge în mod nepotrivit.