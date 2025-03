În urma acestor hotărâri, Saakașvili are acum de ispășit un total de 12 ani și jumătate de închisoare. Judecătorul Mihail Djindjolia a confirmat această sentință, menționând că fostul președinte a fost condamnat în contumacie încă din 2018 la șase ani pentru abuz de putere. În 2021, la întoarcerea sa din exil, autoritățile l-au reținut pentru a executa pedeapsa anterioară.

Saakașvili și organizațiile pentru drepturile omului au denunțat în repetate rânduri procesul împotriva sa, susținând că acesta are o motivație politică. După ce și-a petrecut exilul în Ucraina – țară a cărei cetățenie a obținut-o și unde a ocupat poziții oficiale – fostul lider georgian s-a întors în 2021 în Georgia, unde a fost arestat imediat.

În prezent, Saakașvili este internat într-un spital din Tbilisi, unde a fost transferat în 2022 după o grevă a foamei de 50 de zile. Situația sa a atras atenția internațională, Parlamentul European solicitând eliberarea sa imediată, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut transferul său la Kiev.

Saakașvili, cunoscut pentru educația sa în SUA și Franța și pentru faptul că vorbește fluent cinci limbi, a ajuns la putere în 2003 în urma Revoluției Trandafirilor, care a înlăturat vechile elite sovietice. În ciuda detenției, el continuă să fie o figură proeminentă a opoziției față de actualul guvern al partidului Visul Georgian, acuzat de derive autoritare și de apropiere de Rusia.

