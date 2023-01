Fata a povestit cum a fost abordată pe rețelele sociale la vârsta de 16 ani de miliardarul britanic, când era plecată la studii în străinătate, dar nu a dat curs invitației. În exclusivitate la Realitatea Plus, Daria a afirmat că este surprinsă de faptul că autoritățile au acționat atât de lent împotriva celor 2 frați care nu numai că nu au ascuns, ba chiar s-au și lăudat că fac profituri uriașe în România, din activități cel puțin suspecte.

"Tocmai îmi făcusem cont pe Instagram când am primit un mesaj, destul de sugestiv, în care practic Andrew Tate îmi cerea să ies cu el, mi-am întrebat atunci și alte colegele, care primiseră mesaje similare, pentru că mi s-a părea ciudat că cineva cu milioane de followeri să mă contacteze pe mine, care aveam 200. O altă colegă a continuat să converseze cu el și a invitat-o direct să iasă cu el, practic era metoda "loverboy", o aplica unor fete din Ilfov sau Prahova , din zone cât mai apropiate de domiciliul său," a declarat Daria Gușă, în direct la Realitatea Plus.





NU CRED CĂ AM FOST ABORDATĂ PENTUR CĂ SUNT FIICA LUI COZMIN GUȘĂ



Fiica analistului politic Cozmin Gușă a mai precizat că, în opinia sa, Andrew Tate nu știa cine este tatăl ei.





"Nu cred că avea legătură cu asta, se uita pur si simplu cine-i apărea pe Instagram, dacă este în zona de proximitate și le trimitea tuturor fetelor tinere, chiar minore, același mesaj în care le invita să iasă cu el. Eu nu am continuat conversația, dar unele prietene de-ale mele care au făcut-o mi-au povestit că se lăuda cu mașinile de lux, cu restaurantele la care le putea duce, cu avionul lui de 20 de milioane de euro. (...) Sigur că și tata este îngrijorat, dar și fericit că n-am curs unor astfel de invitații, însă trebuie să tragem un semnal de alarmă legat de astfel de situații. Să ne reamintim de dosarul adolescentelor de la Caracal, au trecut aproape 4 ani și nu s-a rezolvat nimic, iar dosarul are 400 de pagini.







E POSIBIL CA ÎN SPATELE FRAȚILOR TATE SE AFLĂ ȘI ȘANTAJ LA NIVEL ÎNALT



"Mi se pare incredibil ca acești oameni care se laudă public cu câți bani au și, mai ales, cum i-au adunat, de pe urma unor fete care fac videochat pentru ei, prin proxenetism, să sperăm că nu este vorba și de droguri sau de violență sexuală, dar mi se pare ciudat că n-au fost mai din vreme reperați de autorități, mi se pare destul de evident, din cauză că Ambasada SUA este cea i-a denunțat la DIICOT, că probabil sunt implicați și niște diplomați sau bărbați americani care au legături cu frații Tate și pentru a mușamaliza, i-a dar pe mâna DIICOT. Foarte probabil să fie multă lume implicată, acești băieți și-au instruit fete le să-i înregistreze pe clienții lor și, desigur, când vine vorba de ipostaze intime, este foarte ușor să șantajezi oameni importanți", a mai relatat tânăra.

CA ROMÂNCĂ ÎN STRĂINĂTATE, AM FOST ȘOCATĂ. ERAM ÎN TREBATĂ DE FRAȚII TATE, NU DE NADIA SAU HAGI

"Frații Tate au creat și un fel de universitate online, unde îi învață pe sute de mii de tineri bărbați cum să trateze femeile în stilul lor, cum să facă bani așa cum au făcut ei. Eu studiez în străinătate și am fost șocantă că toți cei care aud că sunt din România mă întreabă de frații Tate, nu de Hagi, Nadia sau Ilie Năstase. Toți știu despre acești 2 frați și explicația oferită de ei că au ales să vină în România pentru că este mult mai greu să fie căutați și trași la răspundere pentru infracțiunile de care acum sunt acuzați," a mai declarat Daria Gușă, în direct la Realitatea Plus.





"Sunt sigură că metoda lor este folosită de mulți proxeneți din România, se lăudau unde le pot duce și le ce pot oferi. Din fericire, prietenele mele nu au fost atât de naive, dar sunt convinsă că există fete din alte zone, poate mai naive sau mai neinformate, care dau curs acestor invitații. Pe vremea aceea nu se știa exact de unde au banii, despre implicarea lor în rețelele de proxenetism, se spunea că din sport, dar după ce am primit acele mesaje am început să fiu mai atentă la știrile despre ei și să înțeleg ce se întâmplă," a afirmat fiica analistului politic Cozmin Gușă.