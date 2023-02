Ne referim la afaceristul Florin-Marius Podut-Paun, cel care in august 2022 a obtinut din partea judecatorilor Marcian-Marius Istrate si Florin Dumitru de la Curtea de Apel Galati admiterea in principiu a contestatiei in anulare si eliberarea din penitenciarul unde statea inchis inca din luna martie a aceluiasi an. Cu precedenta ocazie, cand am relatat despre admiterea in principiu a caii extraordinare de atac, remarcam ca solutia era una in premiera la nivelul CA Galati.

Joi, 23 februarie 2023, judecatorii Istrate si Dumitru au solutionat definitiv dosarul, dispunand incetarea procesului penal in baza art. 16 alin. 1 lit. f) teza finala din Codul de procedura penala: „a intervenit prescriptia”.

Mentionam ca Florin Podut-Paun a fost aparat in calea extraordinara de atac de catre avocatul Constantin Florin Durgheu.



Redam minuta deciziei nr. 275/2023 din cauza nr. 462/44/2022:



„Admite contestatia in anulare formulata de condamnatul-contestator PODUT-PAUN FLORIN MARIUS, in contradictoriu cu partea civila NECULA PETRICA. Desfiinteaza in parte decizia penala nr. 363/A/08.03.2022 a Curtii de Apel Galati pronuntata in dosarul penal nr. 11205/233/2015**, mentinand dispozitia de admitere a apelului formulat de inculpat si de desfiintare in parte a sentintei penale nr. 1401/16.09.2021 pronuntate de Judecatoria Galati in dosarul penal nr. 11205/233/2015**.

Inlatura solutia de condamnare a inculpatului PODUT-PAUN FLORIN MARIUS la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru infractiunea de inselaciune in forma continuata prevazuta de art. 244 alin. 1 Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal si art. 5 Noul Cod penal.

In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala, in referire la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a Cod procedura penala, art. 154 alin. 1 lit. d) Cod penal si art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022, dispune incetarea procesului penal pornit fata de inculpatul PODUT PAUN FLORIN MARIUS pentru savarsirea infractiunii inselaciune in forma continuata prevazuta de art. 244 alin. 1 Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal si art. 5 Noul Cod penal (fapta din 30.08.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

In temeiul art. 404 alin. 4 litera a) Cod de procedura penala si art. 72 alin. 1 din Codul penal constata ca inculpatul a executat partial pedeapsa de mai sus in perioada 09.03.2022 – 02.08.2022. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate cu solutionarea fondului cauzei raman in sarcina statului. mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale nr. 1401/16.09.2021 pronuntate de Judecatoria Galati in dosarul penal nr. 11205/233/2015** si ale deciziei penale nr. 363/A/08.03.2022 a Curtii de Apel Galati pronuntate in dosarul penal nr. 11205/233/2015**, care nu contravin prezentei decizii.

Dispune anularea mandatului de executare emis anterior in cauza si emiterea unor noi forme de executare corespunzatoare prezentei decizii. Conform art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare ocazionate cu solutionarea prezentei contestatii in anulare raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata azi, data de 23.02.2023, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei”.



Durgheu: „Exista incredibil de multi procurori si judecatori care refuza sa aplice deciziile CCR”



In incheiere, mentionam ca avocatul Florin Durgheu a declarat pentru Lumea Justitiei ca decizia din acest dosar este o surpriza cu atat mai placuta, cu cat exista incredibil de multi judecatori si procurori care refuza sa aplice deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la prescriptie.



„Doresc sa felicit completul de judecata compus din domnii judecatori Florin Dumitru si Marcian Marius Istrate, atat pentru inalta tinuta profesionala pe care au manifestat-o pe tot parcursul acestui dosar, cat si pentru faptul ca au pronuntat solutia in acest dosar, raportandu-se exclusiv la dispozitiile legale in vigoare, intelegand faptul ca, in sistemul nostru de drept, niciodata oportunitatea nu poate infrange legalitatea.

Acesti doi magistrati merita toata aprecierea, cu atat mai mult cu cat, chiar si acum, exista incredibil de multi procurori si, ceea ce este mai grav, judecatori, care refuza sa aplice Deciziile nr. 297/2018 si 358/2022, ambele pronuntate de catre Curtea Constitutionala”, a declarat Florin Durgheu.