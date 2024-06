Unul dintre prietenii lui Vlad Pascu, la rândul său consumator de droguri, a făcut mărturii șocante în sala de judecată. Acesta e declarat că Vlad Pascu i-ar fi luat la o plimbare pe cei din gașca lui, la sfârșitul unei petreceri unde cu toții s-au drogat. Potrivit acestuia, drogurile erau aduse foarte ușor de Maru, care le cumpărare de pe stradă.

"Eu mă cunoșteam cu Vlad Pascu din 2019, iar pe Tudor Duma îl știu tot din aceeași perioadă. În 2022 a existat o ceartă între cei doi, iar eu am rămas prieten cu Duma, deoarece Pascu nu este o persoană pe care să o mențin în anturaj. În aprilie 2023, am avut un impuls să consum droguri, așa că am vorbit cu Vlad Pascu să ne vedem. Au fost sparte câteva pastile de oxicodonă de către Vlad Pascu și am început să tragem toți. Eu am plecat cam pe la miezul nopții", a declarat prietenul lui Pascu, în sala de judecată.

Tânărul care a relatat totul este chiar cel pe care criminalul drogat îl umilea filmându-l în timp ce îi ordona să latre precum un câine sau să bea detergent de vase.

Adus în sala de judecată împreună cu dealerul său de droguri, Pascu nu a pomenit și despre plimbarea cu mașina din seara cu pricina.

Tudor Duma rămâne încă două luni în arest preventiv.