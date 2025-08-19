Sebastian Ghiță a scăpat de dosarele instrumentate de procurorii DIICOT, chiar dacă a avut calitatea de făptuitor. Parchetul Antimafia a transmis jurnaliștilor Realitatea PLUS că fostul parlamentar, care a fugit în Serbia de justiția din România, a scăpat de 5 dosare în care a fost acuzat de delapidare, spălare de bani, constituire a unui grup infracțional organizat, care puteau să-i aducă ani grei de închisoare. Procurorii DIICOT au transmis că Sebastian Ghiță a avut calitatea de făptuitor, unde 4 dosare au fost finalizate cu soluții de neurmărire penală, iar un dosar a fost declinat către procurorii DNA în 2015.
Soluții de neurmărire penală și declinarea către DNA
Dosarul lui Ghiță care a fost trimis de procurorii antimafia către DNA a vizat infracțiuni ce au constat în spălarea de bani. După ce DIICOT a declinat acest dosar în aprilie 2015, DNA anunța în iunie 2015 că Sebastian Ghiță a reușit să sustragă peste 25 de milioane de euro în decurs de mai mulți ani prin caracatița de firme pe care le controla prin interpuși. Mai mult, procurorii anticorupție susțineau faptul că fugarul Ghiță a prejudiciat statul român cu peste 7 milioane de euro prin neplata impozitului pe venit și a Taxei pe Valoare Adăugată.
Prejudiciu de peste 25 de milioane de euro, Parchetul General refuză să dea informații
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a refuzat să ofere detalii despre dosarele care îl vizează pe Sebastian Ghiță, invocând faptul că actele de urmărire penală nu sunt destinate publicității. De asemenea, nu au fost furnizate informații privind dosarele deschise pe numele său în ultimii cinci ani.