Soluții de neurmărire penală și declinarea către DNA

Dosarul lui Ghiță care a fost trimis de procurorii antimafia către DNA a vizat infracțiuni ce au constat în spălarea de bani. După ce DIICOT a declinat acest dosar în aprilie 2015, DNA anunța în iunie 2015 că Sebastian Ghiță a reușit să sustragă peste 25 de milioane de euro în decurs de mai mulți ani prin caracatița de firme pe care le controla prin interpuși. Mai mult, procurorii anticorupție susțineau faptul că fugarul Ghiță a prejudiciat statul român cu peste 7 milioane de euro prin neplata impozitului pe venit și a Taxei pe Valoare Adăugată.

Prejudiciu de peste 25 de milioane de euro, Parchetul General refuză să dea informații

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a refuzat să ofere detalii despre dosarele care îl vizează pe Sebastian Ghiță, invocând faptul că actele de urmărire penală nu sunt destinate publicității. De asemenea, nu au fost furnizate informații privind dosarele deschise pe numele său în ultimii cinci ani.