Capricorn

În topul listei se află Capricornul, cel mai practic din zodiac. Are o gândire analitică bine dezvoltată și nu lasă pe nimeni să îi destabilizeze convingerile. Tinde să nu creadă în divinitate pentru că nu are o dovadă concretă a existenței sale și nu are de gând să se lase convins de povești și legende. Totuși, respectă alegerea altora și nu are nimic de comentat atunci când vine vorba despre acest subiect. Acceptă orice părere și nu se contrazice în public, dar în sinea lui gândește defensiv. Fiind și extrem de suspicios din fire, nu se poate abține să nu se întrebe cine a inventat „poveste cu divinitatea”.

Fecioară

Această zodie analizează orice situație și nu se lasă până nu află de unde au plecat informațiile care ajung la ea. Despică firul în patru și face tot ce poate pentru a descoperi și cele mai bine ascunse secrete. Vrea să fie deținătoarea adevărului absolut și în dispute legate de religie nu intră pentru că știe că nu are cum să găsească o explicație. „Crede și nu cerceta” este regula după care se ghidează creștinii, iar Fecioara nu vrea să accepte că există un domeniu care nu poate fi explorat în profunzime. Știe că nu are cum să dovedească existența unei forțe supreme, așa că preferă să nu creadă în ea.

Citește continuarea pe divahair.ro