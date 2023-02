Preşedintele Emmanuel Macron îl primește miercuri seară pe Volodimir Zelenski și pe cancelarul german Olaf Scholz, la Palatul Elysée.

Volodimir Zelenski a fost miercuri la Londra, unde a ţinut un discurs în Parlament şi a fost primit de regele Charles al III-lea, după ce a avut discuții cu premierul Rishi Sunaki.

"Rusia va pierde. După ce vom câștiga împreună, orice agresor va ști ce îl așteaptă dacă atacă ordinea internațională. Orice agresor va pierde. Victoria va schimba lumea și aceasta este o schimbare de care lumea are nevoie de mult timp", a spus Zelenski în fața parlamentarilor britanici.

Președintele Zelenski a lăudat în repetate rânduri ajutorul dat Ucrainei de Marea Britanie și înainte de invazia din 24 februarie 2022. El i-a mulțumit și fostului premier Boris Johnson, simplu deputat acum, pentru că a văzut pericolul rusesc înaintea altor lideri internaționali.

Thank you President @ZelenskyyUa. Your powerful and passionate appeal must be heard. There is nothing to be lost and everything to be gained by sending planes now. 🇬🇧🇺🇦 #UkraineMustWin pic.twitter.com/pzxHBtt8aU