Rusia a cerut marţi comunității internaţionale ”să condamne” Kievul, în urma distrugerii parţiale a Barajului hidroelectric Kahovka, în sudul Ucrainei - o catastrofă de care cele două părţi beligerante se acuză reciproc, relatează AFP.

”Îndemnăm comunitatea internaţională să condamne acţiunile criminale ale autorităţilor ucrainene, care sunt tot mai inumane şi constituie o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale şi mondiale”, îndeamnă într-un comunicat Ministerul rus de Externe.

Moscova face acest îndemn după o serie de reacţii internaţionale şi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ”lumii să reacţioneze” şi a acuzat Rusia de ”cea mai mare catastrofă de mediu provocată de om în Europa de decenii”.

Kremlinul a denunţat un act de ”sabotaj deliberat” al Kievului.

”Este vorba, fără echivoc, de un act de sabotaj deliberat al părţii ucrainene, planificat şi realizat la ordinul Kievului”, a declarat presei un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a subliniat că respinge ”ferm” acuzaţiile Kievului, care dă vina pe Moscova, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

ZELENSKI AVERTIZEAZĂ RUSIA DUPĂ EXPLOZIA DE LA BARAJUL NOVA KAHOVKA

Aruncarea în aer a Barajului de la Nova Kahovka a fost un act comis în mod deliberat de Rusia dar nu va afecta demersul Ucrainei de a-şi recuceri propriul teritoriu, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, potrivit Reuters.



"Principala concluzie este că explozia a fost deliberată, dar inamicul a acţionat într-un mod haotic permiţând ca propriul echipament să fie inundat", a declarat Zelenski pe Telegram, după o reuniune a comandamentului militar.



" În acelaşi timp, ruperea barajului nu va avea niciun efect asupra capacităţii Ucrainei de a-şi recuceri propriul teritoriu", a afirmat el.

ZELENSKI ACUZĂ RUSIA DE TERORISM - Pozițiile Angliei, Germaniei și vecinilor Ucrainei, la unison cu președintele ucrainean

”Asta nu este doar o zi a agresiunii ruse. Nu este doar un act de terorism rusesc între altele. Nu este doar o crimă de război între altele, Azi (marţi), Rusia este vinovată de un ecocid brutal. Orice comentariu este de prisos”, a transmis Zelenski într-un mesaj pe Twitter.

”Lumea trebuie să reacţioneze. Rusia este în război împotriva vieţii, împotriva naturii, împotriva civilizaţiei. Rusia trebuie să plece de pe teritoriul ucrainean şi trebuie să dea deplin socoteală pentru teroarea sa”, îndemna el.

”Rusia a detonat o bombă a distrugerii masive a mediului. Este vorba despre cea mai mare catastrofă de mediu provocată de om în Europa de decenii. Este teroristul cel mai periculos din lume. De aceea înfrângerea Rusiei - o înfrângere pe care o vom asigura oricum - va fi cea mai importantă contribuţie la securitatea regiunii noastre, a Europei noastre şi a întregii lumi”, analiza Zelenski.

Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside, by shelling. It was mined by the Russian occupiers. And they blew it up.



Russia has detonated a bomb of mass environmental… pic.twitter.com/ki7TAsIsNZ