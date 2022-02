Forțele armate ale Ucrainei au recâștigat joi seară controlul asupra aeroportului Hostomel, aflat la 10 kilometri de Kiev, scrie Ukrinform.net, care citează surse apropiate Ministerului Apărării din Ucraina.

