Realitatea PLUS

Înaripata era rănită, dar cu ajutorul patrupedului care a îngrijit-o ca pe propriul ei pui și a stăpânilor acestuia, Molly s-a recuperat repede și s-au împrietenit. Atât de tare, încât pasărea a început să și latre.

„Am început să observăm că Molly latră în aprilie, anul acesta. Am crezut că Peggy era cea care lătra, dar când ne-am uitat la ea, dormea ​​adânc. Apoi am văzut și auzit-o pe Molly. Am început să râdem atât de mult pentru că suna foarte mult ca Peggy. Nu mi-a venit să cred. Acum face asta de câteva ori, în fiecare zi. Dacă aude alți câini în cartier sau un zgomot în tufiș, latră", a dezvăluit stăpâna căinelui pentru Daily Mail.

Până să o întâlnească pe Molly, cățelușa Peggy se temea teribil de păsări. Dintr-un motiv pe care nimeni nu-l cunoaște, a prins mare drag de pasăre, iar acum sunt de nedespărțit!