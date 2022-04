Modelele, care au milioane de fani pe internet, s-au filmat în timp ce își tăiau gențile semnate de o celebră casă de modă. Manifestul a luat amploare în online, după ce magazinul de lux s-a retras de pe piața Rusiei, ca urmare a sancțiunilor atrase de războiul lui Putin.

Tinerele și-au justificat gestul, explicând că brand ul a dovedit o lipsă totală de respect față de toți cumpărătorii ruși.

„Dacă Chanel nu își respectă clienții, noi de ce să respectăm casa de modă Chanel?”. Este mesajul transmis de Victoria Bonya, o tânără fotomodel care are 9 milioane de urmăritori pe Instagram, care însoțește o filmare în care taie cu foarfeca o geantă neagră.

Exemplul ei a fost urmat și de alte influencerițe ruse. Prezentatoarea TV și actrița Marina Ermoshkina, care are 299.000 de urmăritori pe Instagram, și-a tăiat și ea geanta Chanel. „Nicio geantă, nici un singur lucru nu merită dragostea mea pentru Patria mea. Nu merită respectul meu. Sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care susține rusofobia”, a scris ea în descrierea clipului video postat pe Instagram.

DJ Katya Guseva, care are peste 500.000 de urmăritori pe Instagram, susține că și-a dorit întotdeauna o geantă Chanel, dar acum a decis să o distrugă în fața camerelor de filmat. „Întotdeauna am visat să am în garderoba mea o geantă Chanel, și asta s-a întâmplat anul trecut. Dar după ce am aflat despre politica mărcii față de ruși, am decis să scot aceste genți din viața mea de zi cu zi până când situația se va schimba”, a spus ea în filmarea postată pe rețelele de socializare.