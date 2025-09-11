Potrivit PAZP, la cererea armatei poloneze, traficul aerian va fi închis, cu rare excepţii, pentru zborurile civile de-a lungul frontierei cu Belarus şi Ucraina, începând de joi şi până pe 9 decembrie.

„La cererea Poloniei, va fi convocată o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite cu privire la încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia”, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei pe X.

Polonia intenţionează astfel „să atragă atenţia întregii lumi asupra acestui atac fără precedent al dronelor ruseşti împotriva unui stat membru nu numai al ONU, ci şi al Uniunii Europene şi al NATO”, a declarat şeful diplomaţiei poloneze, Radoslaw Sikorski, la radio RMF FM. Potrivit acestuia, intruziunea nu este „doar un test pentru Polonia, ci un test pentru întreaga NATO, şi nu doar militar, ci şi politic”.

Potrivit Varşoviei, 19 drone au intrat în spaţiul aerian polonez în noaptea de marţi spre miercuri, fără a provoca răniţi. Cel puţin trei drone, „de fabricaţie rusă”, potrivit lui Sikorski, au fost doborâte de armata poloneză, sprijinită de aliaţii NATO. O casă şi o maşină au fost avariate în estul ţării.

Au fost găsite resturile a 16 drone, potrivit unui bilanţ publicat miercuri seara de Ministerul de Interne polonez. Intruziunea a provocat o avalanşă de proteste din partea aliaţilor Poloniei.