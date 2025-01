"Administraţia Trump a arestat 538 de migranţi ilegali infractori", a declarat Leavitt într-un mesaj postat joi seara pe reţeaua X, adăugând că alte "sute" au fost expulzaţi cu avioane ale armatei, informează vineri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Între aceştia s-au aflat membri ai unei bande de deţinuţi din Venezuela şi persoane condamnate pentru infracţiuni cu caracter sexual.

Leavitt nu a dat alte detalii privind operaţiunea menţionată.

🚨🇺🇲 GOOD NEWS! 🇺🇲🚨

Immigration and Customs Enforcement arrests a Hatian immigrant with 17 prior convictions.

Another target was a Honduran migrant who had been previously convicted of forcibly r--ping a woman at gunpoint.

ICE\"s nationwide raids + deportations deliver! 🫡 pic.twitter.com/Bu5Jt6PS9I