Într-un apel la solidaritate și acțiune împotriva amenințărilor geopolitice actuale, von der Leyen a avertizat că „dependențele sunt folosite fără milă ca arme” și că Europa trebuie să devină „mai dură”.

Un punct-cheie al intervenției a fost legat de finanțarea reconstrucției Ucrainei. Lidera europeană a precizat că „Ucraina va avea acces la banii rușilor” pentru sprijin militar și economic, potrivit Reuters.

„Trebuie să găsim o nouă soluție pentru a susține efortul de război. Rusia trebuie să plătească pentru acest război, de aceea trebuie ca Ucraina să aibă acces la banii rusești. Activele vor rămâne pe loc, dar fondurile trebuie să fie utilizate. Ucraina va rambursa împrumutul numai după ce Rusia va plăti reparația. Banii vor ajuta Ucraina pe termen lung, prin crearea unei armate puternice. Dau exemplul dronelor: înainte de război Ucraina nu avea drone, iar astăzi provoacă două treimi din pagubele aduse Rusiei.

Președinta Comisiei Europene a anunțat o serie de măsuri care marchează o nouă etapă în răspunsul Uniunii Europene la agresiunea rusă. Printre acestea, se numără intensificarea supravegherii în estul Europei și construirea unui „zid de drone” în zona țărilor baltice, astfel încât Europa să-și poată "apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul său”.