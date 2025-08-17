„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la Coaliția de Voință ținută prin videoconferință”, a anunțat von der Leyen pe contul său de X.

„La solicitarea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni de la Casa Albă”, a adăugat ea.

Șefa executivului european nu a precizat ce alți lideri europeni vor fi prezenți luni în Biroul Oval, dar anterior Politico.com a scris că europenii iau în calcul să-i trimită pe președintele finlandez Alexander Stubb și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al cancelarului german a transmis că vizita acestuia la Washington va viza un schimb de informații cu președintele SUA, Donald Trump, în urma întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

„Discuțiile vor aborda, printre altele, garanțiile de securitate, problemele teritoriale și sprijinul continuu pentru Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii rusești. Aceasta include menținerea presiunii asupra sancțiunilor”, a transmis Berlinul.

"Cancelarul Merz va discuta cu șefii de stat despre stadiul eforturilor guvernului de pace și va sublinia interesul Germaniei pentru un acord de pace rapid în Ucraina", mai arată sursa citată.






