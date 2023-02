Elicopterul Gărzii Naţionale din Tennessee, un Black Hawk s-a prăbuşit miercuri, în jurul orei 15.00, în apropiere de autostrada 53 şi Burwell Road, în Harvest, la aproximativ 16 km nord-est de Huntsville, a anunțat Agenţia de aplicare a legii din Alabama.

Elicopterul a luat foc în momentul impactului, iar ambii pasageri au murit, au declarat oficialii militari.

2 dead after Black Hawk helicopter crashes onto Alabama highway. @victoroquendo has the latest on the investigation. https://t.co/SjueuxUs0M pic.twitter.com/bXtm9Znp67