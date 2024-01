În ciuda informațiilor apărute până acum, în continuare nu există detalii cu privire la numărul exact de persoane decedate sau la numărul celor care se aflau la bord, dar Northwestern Air Lease, proprietarul înregistrat al avionului, a declarat pe site-ul său că are două tipuri de aeronave BAE Jetstreams în flota sa, ambele capabile să transporte 19 pasageri, transmite Reuters, preluat de News.ro.

Jakob Stausholm, directorul executiv al companiei Rio Tinto de care aparțineau muncitorii, a declarat că firma este devastată de accident. "Lucrăm îndeaproape cu autorităţile şi vom ajuta în orice fel putem la eforturile lor de a afla exact ce s-a întâmplat", a spus Stausholm.

Centrul de Sănătate din Fort Smith a declarat că a activat protocolul său pentru victime în masă în jurul orei 8:50 a.m. (1550 GMT) ca răspuns la "un incident aviatic în apropierea comunităţii", pentru a elibera resursele necesare intervenţiei.

