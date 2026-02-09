Ucraina, în pragul unui DEZASTRU energetic: atacurile Rusiei au înjumătățit producția nucleară și amenință stabilitatea regiunii

Sursă: Realitatea.Net

Rusia a lansat pe 7 februarie cel mai grav atac asupra stațiilor electrice care alimentează centralele nucleare ale Ucrainei, reducând producția de energie nucleară cu aproximativ 50%. Raportată la întreaga producție de energie, este vorba de 25% din necesar.

În exclusivitate pentru Kyiv Independent, Vitaliy Zaichenko, CEO al Ukrenergo, a transmis că doar una dintre stațiile afectate a putut fi repornită, însă situația rămâne critică, toate centralele fiind forțate să reducă imediat nivelul de generare.

Atacul a vizat stații de înaltă tensiune care conectează cele trei centrale nucleare operaționale la rețea, iar un reactor a fost oprit complet. În urma loviturilor, Ucraina a introdus noi restricții de consum, în contextul celei mai reci ierni de la începutul invaziei pe scară largă.

Numeroase alte instalații energetice au fost lovite, inclusiv termocentrale, ceea ce a agravat criza energetică și a limitat suplimentar alimentarea cu electricitate în întreaga țară.

Centralele nucleare produc cel puțin jumătate din necesarul de energie al Ucrainei.

Ucraina are 15 reactoare care generează circa 50% din electricitatea țării, conform Asociației Mondiale a Energiei Nucleare. Datele PRIS (IAEA) arată că în 2021 energia nucleară a reprezentat 55% din producția totală de electricitate. O estimare similară pentru perioada recentă (2025) confirmă că energia nucleară rămâne „coloana vertebrală” a sistemului energetic ucrainean, cu aproximativ 55% din producția totală.