Declarația a fost făcută duminică seara, la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timp ce Trump se întorcea la Washington din Florida. „Ar putea fi. Mă gândesc la mai multe opțiuni. Se ucid creștini într-un număr uriaș, și nu vom permite ca asta să continue”, a afirmat liderul republican, fără a oferi detalii suplimentare.

Afirmațiile sale vin la doar o zi după ce administrația sa a inclus Nigeria pe lista țărilor care ridică „preocupări majore” privind libertatea religioasă — alături de China, Rusia, Myanmar, Coreea de Nord și Pakistan.

Abuja cere respectarea integrității teritoriale

Guvernul nigerian a reacționat prompt, subliniind că este deschis colaborării cu Washingtonul în combaterea terorismului, dar numai în condițiile respectării suveranității naționale.

„Salutăm sprijinul SUA, însă acesta trebuie să se desfășoare cu respectarea integrității teritoriale a Nigeriei”, a declarat Daniel Bwala, consilier al președintelui Bola Tinubu, într-un interviu acordat Reuters.

Deși Trump a numit Nigeria „o țară în dizgrație”, Bwala a încercat să tempereze tonul, adăugând că „fostul președinte american are o părere pozitivă despre Nigeria” și că eventualele neînțelegeri vor putea fi depășite „prin dialog și cooperare în lupta împotriva terorismului”.

Un conflict complex, cu rădăcini multiple

Nigeria, cea mai populată țară din Africa, este marcată de tensiuni religioase și etnice profunde. Nordul, predominant musulman, și sudul, în majoritate creștin, se confruntă de ani buni cu violențe provocate de grupări islamiste precum Boko Haram și Provincia Statului Islamic din Africa de Vest (ISWAP).

Chiar dacă Trump a invocat uciderea creștinilor, analiștii subliniază că majoritatea victimelor acestor atacuri sunt musulmani. „Nu există un genocid creștin. Violența insurgentă afectează comunități întregi, indiferent de credință”, a declarat Daniel Bwala.

Potrivit datelor colectate de Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), din cele 1.923 de atacuri asupra civililor raportate în Nigeria anul acesta, doar aproximativ 50 au avut o motivație religioasă explicită.

„Afirmațiile potrivit cărora zeci de mii de creștini ar fi fost uciși în Nigeria din 2009 nu sunt confirmate de datele disponibile”, a explicat Ladd Serwat, analist ACLED. El a adăugat că violențele sunt determinate mai degrabă de factori multipli — competiția pentru resurse, rivalități etnice și lipsa controlului statului asupra anumitor regiuni — decât de un conflict religios clar definit.

Tinubu respinge acuzațiile de intoleranță religioasă

Președintele Bola Tinubu, un musulman din sudul țării, căsătorit cu o femeie pastor creștină, a respins categoric acuzațiile de discriminare religioasă. Liderul de la Abuja a subliniat că, la numirile din armată și guvern, a căutat să păstreze un echilibru între reprezentanții celor două mari confesiuni.

Săptămâna trecută, Tinubu a înlocuit conducerea militară și a numit un creștin în funcția de șef al apărării, într-un gest menit să demonstreze echilibrul și deschiderea administrației sale.