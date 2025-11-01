Potrivit surselor citate, portavionul USS Gerald R. Ford ar trebui să ajungă în zonă săptămâna viitoare, însoțit de alte trei nave de război, cu un total de 4.000 de militari la bord.

O navă de război americană, lansatoare de rachete, a ajuns în Trinidad-Tobago, micul arhipelag situat la aproximativ zece kilometri de coastele Venezuelei.

Motivul oficial invocat a fost desfășurarea unor exerciții comune cu armata din Trinidad-Tobago, însă evenimentul are loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Venezuela. Caracasul acuză Washingtonul că, sub pretextul unei campanii militare împotriva traficanților de droguri, „se pregătește pentru război”.

Președintele Trump a negat categoric existența unui plan militar împotriva Venezuelei, iar șeful Pentagonului, Hegseth, a declarat: „În mod firesc, nu vom divulga presei detalii operaționale sau posibile scenarii.”