Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk se vor deplasa la Chișinău pe 27 august când Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței.

„Liderii vor reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Moldovei”, precizează administrația prezidențială franceză.

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, a transmis, la rândul său, Chișinăul.

Președintele român Nicușor Dan va merge și el la Chișinău, doar că pe 31 august, când se sărbătorește Ziua Limbii Române, potrivit administrației prezidențiale din Republica Modlova.

Vizita liderilor europeni vine cu o lună înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, văzute drept un test cheie pentru parcursul european al țării.