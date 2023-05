Cel puțin 12 persoane au murit și peste 100 au fost rănite, sâmbătă, în El Salvador, în timpul unei busculade generate de suporteri care încercau să intre pe stadionul Cuscatlan din capitala San Salvador, pentru a asista la un meci de fotbal din prima ligă, a anunţat poliţia locală, potrivit AFP, relatează agerpres.ro.

Directorul Poliţiei Naţionale Civile din El Salvador, Mauricio Arriaza, a declarat presei că nouă persoane au decedat la faţa locului, iar alte trei la diferite spitale.



Mai mulţi fani au fost răniţi şi transportaţi la spital, doi dintre aceştia în stare critică, anunţase anterior poliţia.

