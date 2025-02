Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 20:00 (14:30 GMT), când un număr mare de pelerini s-a adunat pentru a lua trenul către orașul Prayagraj, unde se desfășoară festivalul religios hindus Maha Kumbh.

Potrivit presei locale, printre victime se numără zece femei și trei copii. Martorii oculari au relatat că mulți dintre cei prezenți au fost prinși într-o busculadă pe peroane, ceea ce a dus la căderi și sufocare. "Era haos total, oamenii fugeau în toate direcțiile, iar mulți au fost prinși în mijlocul mulțimii și au căzut unii peste alții", a declarat un martor pentru agenția ANI.

Ministrul- șef al Delhi, Atishi, a confirmat decesul a 15 persoane, în timp ce alte surse media, inclusiv NDTV, au raportat un bilanț al victimelor care ar putea ajunge la 18 morți. Ea a subliniat că majoritatea victimelor erau pelerini care se deplasau spre festival.

Premierul indian, Narendra Modi, a transmis un mesaj de condoleanțe pe platforma X: "Profund întristat de tragedia din Gara New Delhi. Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor afectați de acest incident cumplit". Autoritățile au anunțat că o anchetă este deja în desfășurare pentru a determina cauzele exacte ale dezastrului, iar situația din gară a fost readusă sub control.

