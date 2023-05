Italia se află din nou sub cod roșu de ploi torențiale și furtuni. Iar salvatorii fac eforturi mari să ajute sinistrații rămași în mijlocul apelor. În cele mai multe cazuri se apelează la salvarea pe cale aeriană în operațiuni efectuate la limită.

În imagini, două persoane sunt salvate cu elicopterul într-o misiune a Gărzii de Coastă italiene în orașul Faenza.

Footage released by the Italian Coast Guard showed rescuers descending from a helicopter to collect two people from their rooftop in Faenza, in the Emilia-Romagna region. #Italy #flood pic.twitter.com/YbeXTVUzjs