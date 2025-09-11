Ce presupune taxa

Taxa nu are legătură cu biletele de avion sau cu bagajele, ci se aplică oricărei persoane care dorește să intre în zona de plecări sau sosiri. Așadar, fie că însoțești un prieten, îți iei rămas-bun de la familie sau aștepți pe cineva la aeroport, vei fi obligat să plătești suma de 50 de lire.

Autoritățile spun că banii vor fi folosiți pentru îmbunătățirea securității și gestionarea fluxului de pasageri, însă mulți consideră că este doar o povară suplimentară pentru călători.

Reacțiile publicului

Familiile și cei care călătoresc frecvent se declară nemulțumiți, afirmând că noile costuri vor face deplasările și vacanțele mai puțin accesibile. „Aeroporturile ar trebui să fie porți de legătură, locuri de întâlnire și de revedere, nu bariere financiare”, susțin unii pasageri.

Sistemul va funcționa strict: accesul va fi monitorizat prin porți de control, iar fiecare intrare va necesita verificarea plății.

Unii analiști atrag atenția că, în loc să reducă aglomerația, noua taxă ar putea descuraja călătoriile și loialitatea pasagerilor. Rămâne de văzut dacă și alte aeroporturi din Regat vor introduce o măsură similară în lunile următoare.