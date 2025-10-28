Taxa suplimentară se aplică profiturilor excepționale generate de băncile italiene, într-un context economic dificil, și are ca scop finanțarea unor reduceri de impozite pentru clasa de mijloc și creșterea sprijinului social.

Guvernul italian solicită o contribuție financiară serioasă din partea sectorului bancar și al asigurărilor, cu o taxă care va reprezenta aproximativ 0,2% din PIB în 2026 și 2027, și un procent ceva mai mic în 2028.

„Dacă din profiturile de 44 de miliarde de euro din 2025 ele pun la dispoziția noastră aproximativ cinci miliarde de euro pentru a-i ajuta pe cei mai slabi din societate, atunci cred că putem fi mulțumiți și, la finalul zilei, și ele pot fi”, este citată Meloni într-un extras dintr-o carte viitoare a autorului Bruno Vespa.

Aceasta este o extindere a măsurilor fiscale adoptate anterior, inclusiv înghețarea creditelor fiscale care ajută băncile să-și majoreze profiturile. Taxele sunt justificate de creșterea profiturilor bancare datorate ratelor mari ale dobânzilor și expunerii la titluri de stat.

Fondurile colectate din această taxă urmează să fie utilizate pentru susținerea unor programe destinate categoriilor vulnerabile, contribuind la reducerea inegalităților sociale și la protecția economică a persoanelor cu venituri medii și mici.

Guvernul intenționează să combine această taxare suplimentară cu alte măsuri fiscale care să permită o relaxare fiscală pentru clasa de mijloc, conform programului de guvernare al premierului Giorgia Meloni.