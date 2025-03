Essam al-Dalis se află pe listă de cinci ”membri ai Guvernului” din Fâşia Gaza, difuzată de către Hamas într-un ”comunicat de condoleanţe”.

Pe listă se mai află numele adjunctului ministrului de Interne, precum şi directorul genera al Serviciilor securităţii interne.





In Israeli attacks on Gaza Strip



5 senior Hamas members are killed.



Head of the Government Follow-up Committee Essam al-Dalis; Brigadier General Bahjat Abu Sultan, the head of central operations in the Gaza Interior Ministry; Ahmed Omar Al-Hatta, known as “Abu Omar,” the… pic.twitter.com/xVxrddy6TQ