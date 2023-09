Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a sosit miercuri în capitala ucraineană într-o vizită oficială, a informat presa ucraineană, preluată de agenţia EFE. Vizita are loc în a patra lună a contraofensivei începute de ucraineni împotriva pozițiilor deținute de ruși.





În această dimineaţă s-a aflat că Blinken este deja la Kiev, după ce cu o zi înainte presa aflase neoficial despre această posibilă vizită, însă Departamentul de Stat nu a dorit să comenteze zvonurile, potrivit "Evropeiska Pravda".

Canalul public ucrainean "Suspilne" a confirmat de asemenea sosirea lui Blinken şi a făcut referire la surse din cadrul biroului prezidenţial ucrainean.



Sosirea lui Blinken are loc în aceeaşi zi în care forțele ucrainene au respins un atac major cu rachete asupra capitalei Kiev.

Prima oprire a lui Blinken miercuri, după o scurtă vizită la ambasada SUA, a fost la un cimitir militar, unde a depus o coroană de flori în onoarea soldaților ucraineni care au murit pe front.

I welcomed @SecBlinken in Ukraine.



The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.



This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5