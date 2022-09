Regina Elisabeta a II-a, care a murit joia trecută, la vârsta de 96 de ani, a lăsat în urmă și o scrisoare misterioasă pentru locuitorii din Sydney. Documentul, scris de monarh în 1986, poate fi deschis abia în anul 2085, conform instrucțiunilor reginei.

Documentul a fost scris și semnat de Regina Elisabeta a II-a în noiembrie 1986, în timpul unei vizite oficiale în Australia.

Scrisoarea le este adresată locuitorilor din Sydney, iar conținutul acesteia rămâne deocamdată necunoscut, deoarece Regina Elisabeta a dat instrucțiuni ca plicul să fie deschis abia în anul 2085. Adică la 99 de ani după ce a fost scrisă.

Scrisoarea este păstrată în clădirea Queen Victoria din cel mai populat oraș din Australia, Sydney. „Instrucțiunea strictă este să nu fie deschisă înainte de anul 2085”, așa cum scrie pe plicul care poartă inițialele Palatului Buckingham.

Deocamdată, nimic nu explică alegerea acestei date de către Regina Elisabeta, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. Nici apropiații reginei nu știu ce conține scrisoarea: doar „onorabilul lord primar al orașului Sydney” o va putea citi „într-o zi potrivită”. „Vă rog să transmiteți mesajul meu cetățenilor din Sydney”.

The Queen’s secret letter to Sydney.



Sealed inside a glass case in the Queen Victoria Building with strict instructions not to open it until 2085.



Why then? What does it say?



Not even her close advisors know. @NewshubNZ pic.twitter.com/3EilQqRwMz