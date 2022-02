Potrivit CNN, demisia lui Jeff Zucker intră în vigoare imediat.

„Ca parte a investigației asupra activității lui Chris Cuomo la CNN, am fost întrebat despre o relație consensuală cu o colegă apropiată, cineva cu care am lucrat peste 20 de ani. Am recunoscut că relația a evoluat în ultimii ani. Mi s-a cerut să recunosc când a început dar nu am făcut-o. Am greșit. Drept urmare, îmi dau demisia astăzi”, a transmis el într-o notă internă.

Chiar dacă Zucker nu a menționat cine este respectiva colegă, este vorba despre Allison Gollust, directorul de marketing al companiei. Gollust va rămâne în trust, scrie CNN.

„Jeff și cu mine suntem prieteni apropiați și colegi de peste 20 de ani. Recent, în timpul pandemiei COVID, relația noastră s-a schimbat. Regret că nu am dezvăluit-o la momentul respectiv”, se arată într-un memo al lui Allison Gollust.

Jeff Zucker a preluat mandatul la CNN în 2013, când, arată sursa citată, observatorii mass-media considerau că rețeaua traversa o criză de identitate.