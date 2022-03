Trupele ruse au tras în autobuzele de evacuare cu copii care încercau să părăsească Mariopol, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Zaporizhzhia, Starukh.

„Patru copii au fost duși la spital. Trei copii au fost atacați în fostul district Gulyaipol, acum Pologovsky. Familiile au călătorit de la Mariopol pentru a se salva. Un copil este în stare critică. O altă familie a fost bombardată în Kamenskoye, de asemenea, un copil este în stare gravă”, a spus oficialul, citat de presa ucraineană.

‼️Evacuation buses with children from #Mariupol were shelled, there are children in serious condition



This was announced by the head of the #Zaporizhia OVA Oleksandr Starukh. pic.twitter.com/8RPNeHtj5G