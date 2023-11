Intr-un interviu publicat joi de agentie, general-locotenentul Alexander Sollfrank, seful comandamentului logistic al NATO (JSEC) a afirmat ca i-ar placea o astfel de zona. El a declarat ca miscarile de trupe in Europa sunt ingreunate de birocratie, care poate provoca intarzieri importante in caz de conflict cu Rusia, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

NATO sprijina activ Ucraina in razboiul cu Rusia, iar Kievul spera sa se alature in cele din urma aliantei. Insa NATO nu este in razboi cu Rusia – o situatie pe care presedintele american Joe Biden si alti lideri occidentali au declarat ca doresc sa o evite, avand in vedere arsenalul nuclear imens al Moscovei.

Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a avertizat ca Rusia va reactiona daca propunerea unui „Schengen militar” devine realitate. „Alianta a considerat intotdeauna tara noastra un asa-numit inamic teoretic. Acum considera deschis ca tara noastra este un adversar evident. Aceasta nu este altceva decat o alimentare a tensiunilor in Europa, care are consecinte”, a sustinut acesta in fata presei.