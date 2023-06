Președintele rus Vladimir Putin s-a adresat, astăzi, națiunii:

Iată principalele declarații live text:

Despre Progojin: Este un cuțit în spate.

Este o amenințare la adresa securității Rusiei. Rebeliunea acestor oameni nu se va termina bine pentru ei. Ce se întâmplă acum în Rusia este un act de trădare.

Voi face tot ce-mi stă în putere pentru a apăra țara de acest atac.

Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a declanșat o rebeliune în Rusia și susține că a preluat controlul asupra cartierului general militar din regiunea Rostov. Acesta cere să se întâlnească cu șefii ruși ai Apărării.

Analiștii americani afirmă că este „o tentativă de lovitură de stat”.

Primarul din Moscova a anunţat că sunt luate măsuri antiteroriste pentru a întări securitatea în capitala Rusiei.

Serviciul secret rus de securitate FSB a anunțat, vineri noapte, că a început o anchetă împotriva lui Evgheni Prigojin.

În Rostov, situația este tot mai tensionată. Oficialii locali i-au avertizat pe oameni să rămână în case. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu tancurile mercenarilor lui Prigojin în oraș.

