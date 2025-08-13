„Vorbim acum de parcă ar fi vorba de o situaţie de război fără sfârşit, dar nu este aşa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câştigat acest război”, a afirmat Viktor Orban într-un interviu acordat marţi canalului YouTube „Patrióta”.

„Singura întrebare este când şi în ce circumstanţe Occidentul, care susţine Ucraina, va recunoaşte că acest lucru s-a întâmplat şi ce va rezulta din toate acestea”, a mai spus premierul maghiar.

Potrivit lui Orban, Europa a ratat ocazia de a negocia cu Putin în timpul administraţiei fostului preşedinte american Joe Biden iar acum riscă să-şi vadă viitorul decis fără implicarea sa.

„Dacă nu eşti la masa negocierilor, eşti în meniu”, a spus Orban folosind o zicală invocată adesea de diplomaţi. Mai mult, acesta spune că se opune parţial declaraţiei comune a UE privind Ucraina, deoarece aceasta face Europa să pară „ridicolă şi patetică”.

„Când doi lideri se aşază la masa negocierilor, americanii şi ruşii, şi tu nu eşti invitat, nu te repezi la telefon, nu alergi în toate părţile, nu strigi din afară”, a precizat Viktor Orban, referindu-se la atitudinea pe care Uniunea Europeană a avut-o în ultimele zile.