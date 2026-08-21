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Român condamnat pe viață în Marea Britanie după ce și-a ucis colegul pentru 5 lire. Mai fusese închis pentru o crimă aproape identică în România

Marea Britanie

Marea Britanie

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 15:19

Un român de 59 de ani a fost condamnat vineri la închisoare pe viață în Marea Britanie, după ce și-a înjunghiat mortal un compatriot cu care locuia în estul Londrei. Bărbatul va trebui să execute cel puțin 27 de ani înainte de a putea solicita eliberarea condiționată. Instanța a luat în calcul și o condamnare anterioară pentru o crimă aproape identică, comisă în România.

Conflictul a pornit de la 5 lire

Crima a avut loc în 20 februarie, într-un apartament din Walthamstow, unde agresorul și victima locuiau împreună cu alți șase români. Bărbatul de 63 de ani i-ar fi cerut colegului său să îi restituie cinci lire sterline, iar discuția a degenerat rapid. În timpul altercației, atacatorul l-a înjunghiat în inimă. Judecătorul de la tribunalul Old Bailey a descris motivul conflictului drept „excepțional de trivial”. Victima a murit în urma rănii, iar agresorul, care lucra în construcții, a fost găsit vinovat de omor. Instanța a constatat că acesta nu a manifestat remușcări pentru fapta comisă.

În mai 2007, bărbatul fusese condamnat în România la 15 ani de închisoare pentru uciderea unui alt coleg de locuință. Și atunci, crima s-a produs în timpul unui conflict provocat de bani și pe fondul consumului de alcool. Victima a fost înjunghiată de mai multe ori în piept. Judecătorul britanic a calificat circumstanțele celor două crime drept „remarcabil de similare”. Ambele s-au produs într-o locuință, au pornit de la dispute financiare și au implicat folosirea unui cuțit. Condamnarea din România a fost considerată un factor agravant major la stabilirea noii pedepse.

Se afla ilegal în Marea Britanie

Românul a ajuns în Marea Britanie în septembrie 2023, după ce fusese eliberat din penitenciar în țară. A intrat ca vizitator, însă nu și-ar fi declarat condamnarea anterioară și nici intenția de a lucra. În momentul crimei din 2026, acesta nu se mai afla legal pe teritoriul britanic.

Instanța a atras atenția că bărbatul a ucis din nou la numai trei ani după ieșirea din închisoare. Repetarea unei crime în circumstanțe aproape identice a fost considerată o dovadă a pericolului ridicat pe care îl reprezintă. Sentința pe viață îi permite să ceară eliberarea condiționată abia după executarea a cel puțin 27 de ani.

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