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Extern· 2 min citire
Român condamnat pe viață în Marea Britanie după ce și-a ucis colegul pentru 5 lire. Mai fusese închis pentru o crimă aproape identică în România
Marea Britanie
Un român de 59 de ani a fost condamnat vineri la închisoare pe viață în Marea Britanie, după ce și-a înjunghiat mortal un compatriot cu care locuia în estul Londrei. Bărbatul va trebui să execute cel puțin 27 de ani înainte de a putea solicita eliberarea condiționată. Instanța a luat în calcul și o condamnare anterioară pentru o crimă aproape identică, comisă în România.
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