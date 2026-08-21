Serialul rusesc de animație Mașa și ursul a fost inclus de Ucraina pe lista conținuturilor considerate o amenințare la adresa securității naționale. Volodimir Zelenski a aprobat sancțiuni împotriva producătorilor și distribuitorilor desenului animat, acuzat că promovează o imagine favorabilă Rusiei în rândul copiilor. Kremlinul condamnă decizia și susține că autoritățile de la Kiev au ajuns să declare război unui serial pentru cei mici.
Peskov atacă dur conducerea de la Kiev
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmă că Mașa și ursul a devenit popular în întreaga lume datorită poveștilor sale despre bunătate și umanitate. Acesta consideră că interzicerea desenului animat arată caracterul conducerii ucrainene. „Faptul că Ucraina i-a declarat război serialului de desene animate Mașa și ursul este încă un exemplu al caracterului abominabil al regimului de la Kiev.”
Peskov susține că producția a cucerit publicul mondial fără exagerare și că promovează cele mai bune calități umane. Reprezentantul Kremlinului a folosit inclusiv termenul propagandă, dar a insistat că îl întrebuințează în sens pozitiv. Moscova respinge acuzația potrivit căreia serialul ar reprezenta un instrument politic adresat copiilor.
Kievul acuză propagandă ascunsă în conținut pentru copii
Autoritățile ucrainene consideră că serialul răspândește o retorică prorusă deghizată în divertisment pentru cei mici. Ursul brun, unul dintre personajele centrale, este văzut drept un simbol folosit pentru reprezentarea Rusiei, iar producția ar contribui la proiectarea unei imagini favorabile Moscovei. În aceste condiții, serialul este tratat ca un instrument de influență culturală.
„Propaganda rusească nu are ce căuta pe ecranele copiilor, nici în Ucraina, nici în altă parte a lumii”, a declarat ministrul ucrainean al Culturii, Tetiana Berejnai.
Sancțiunile creează baza legală pentru blocarea serialului în Ucraina și pentru solicitarea adresată platformelor internaționale de a-i restricționa distribuția și monetizarea. Măsurile vizează studioul Animaccord și cinci cetățeni ruși care au legătură cu producția. Printre aceștia se află directorul general, scenaristul, producătorul și deținătorul drepturilor de autor.
Dispută și cu Netflix
Ucraina a protestat încă de la sfârșitul lunii iunie față de achiziționarea de către Netflix a drepturilor pentru două sezoane noi și față de prelungirea licenței serialului. Mașa și ursul a fost lansat în 2009 și prezintă aventurile unei fetițe ruse și ale unui urs stângaci. Producția este difuzată pe canale de televiziune din întreaga lume și are o audiență uriașă pe YouTube.
Canalul în limba ucraineană al serialului are peste 18 milioane de abonați și sute de milioane de vizualizări. Popularitatea producției explică miza sancțiunilor, deoarece autoritățile ucrainene încearcă să reducă influența culturală a Rusiei. De la începutul invaziei la scară largă din 2022, Kievul a cerut excluderea Rusiei din competițiile sportive, cinematografie și artă, iar publicul ucrainean s-a îndepărtat treptat de filmele, cărțile și muzica rusească.