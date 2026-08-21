Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 14:43

Serialul rusesc de animație Mașa și ursul a fost inclus de Ucraina pe lista conținuturilor considerate o amenințare la adresa securității naționale. Volodimir Zelenski a aprobat sancțiuni împotriva producătorilor și distribuitorilor desenului animat, acuzat că promovează o imagine favorabilă Rusiei în rândul copiilor. Kremlinul condamnă decizia și susține că autoritățile de la Kiev au ajuns să declare război unui serial pentru cei mici.

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